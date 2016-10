Door: redactie

De vakbonden reageren furies op het nieuws van de ontslagen bij ING. "We vernemen vandaag dat de directie de intentie heeft om 3.150 banen te schrappen tegen 2021. Een schandalige aanpak, in de laatste vijf jaar heeft de directie zeven miljard uitgekeerd aan haar aandeelhouders, vandaag betaalt het personeel de prijs van dat beleid. ING, shame on you," zegt Herman Vanderhaeghe van de christelijke vakbond LBC.