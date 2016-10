Verongelukt op gelukkigste moment van hun leven

Door: redactie

"Ze waren in de gelukkigste periode van hun leven. Alles is in één klap voorbij." Rania Tilmidi en Federico Amella stonden in mei op hun 21ste voor het altaar, maar zaten gisteren op de achterbank van een wagen die in Diepenbeek tegen een boom crashte. Net als één van hun vrienden was Rania op slag dood, haar man en de chauffeur vochten gisteravond nog voor hun leven.

De vriendenkliek uit Maasmechelen zat zaterdagavond nog samen aan tafel bij een Italiaan in hun thuisstad. Na het diner reed het gezelschap naar Hasselt. Silvio Lino (24) zat achter het stuur, naast hem Tom Goossens (26). Op de achterbank: het pasgetrouwde koppeltje Rania Tilmidi en Federico Amella. Eindbestemming van het viertal uit Maasmechelen: de bekende Versuz-discotheek in Hasselt. In een flauwe bocht op de Boudewijnlaan in Diepenbeek ging de auto echter van de weg af. De VW Golf schampte een boom, belandde enkele meters lager in een bosje en brak in tweeën. Chauffeur Silvio geraakte nog op eigen krachten uit zijn verhakkelde auto. Even verderop zakte hij in elkaar.



Achter de gecrashte wagen reed een ander vriendengroepje - één van de inzittenden was overigens de broer van Silvio. Zij stopten en hielpen zoeken naar de slachtoffers die uit de auto werden geslingerd. Rania Tilmidi lag onder de wagen en moet op slag overleden zijn, haar man Federico lag tientallen meter verder. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Genk. Ook voor boezemvriend Tom Goossens kwam alle hulp te laat. Federico werd het ziekenhuis binnengebracht met een gebroken nek. De dokters verklaarden hem later op de dag hersendood. "Ik voel alleen machteloosheid", zegt de vriend. "We kunnen niet meer dan wachten, wachten, wachten... Maar waarop? Ik zou zo Federico's kamer willen binnenlopen en hem wakker schudden. Het is gewoon niet eerlijk."



