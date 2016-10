Peperdure cholesterolverlager nu ook terugbetaald

Door: redactie

De overheid betaalt sinds kort een cholesterolverlager terug die zestig keer duurder is dan een klassiek middel. Duizenden Belgen zouden recht hebben om dat middel terugbetaald te krijgen. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Het gaat om het geneesmiddel alirocumab, waarvan de officiële prijs op meer dan 15 euro per dag ligt, of minstens 5.700 euro per jaar. Veel conventionele cholesterolverlagers zijn veel goedkoper: ze kosten per patiënt slechts 25 cent per dag. Cholesterolverlagers kostten de ziekteverzekering in 2015 137 miljoen euro.



Bijzonder aan dat middel is dat het heel anders werkt dan de conventionele statines. De nieuwe remmers verlagen de slechte LDL-cholesterol in het bloed veel efficiënter, maar zijn moeilijker te produceren en dus veel duurder.



"We betalen ze niet zomaar voor iedereen terug", zegt Riziv-directeur-generaal Ri De Ridder. "Alleen een bepaalde groep met een zeer hoog risico op een infarct op jonge leeftijd krijgt het middel." Naar verluidt hebben duizenden patiënten recht op het nieuwe medicijn.



Bij het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) volgen ze de intrede met argusogen, omdat nog niet helemaal bekend was of de dure remmers de sterfte door hart- en vaatziekten zouden doen dalen. Bovendien zou nog weinig geweten zijn over de bijwerkingen bij langdurig gebruik.