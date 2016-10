Opgelet: politie houdt vandaag flitsmarathon

Door: redactie

3/10/16 - 05u29 Bron: Radio 1

© belga.

De politie is vanochtend om 6 uur begonnen met een nieuwe flitsmarathon. Het is al de zesde actie tegen overdreven snelheid. Bij de vorige flitsmarathon een half jaar geleden werden 32.000 bestuurders betrapt.

De federale wegpolitie en 109 lokale zones doen mee met de sensibiliseringsactie. "De actie zal gehouden worden op de autosnelwegen, de gewestwegen en op de gemeentewegen", aldus de politie op Radio 1. "We zullen 24 uur lang onze middelen inzetten en hopen natuurlijk dat we niemand flitsen." Bij de controles worden zowel vaste als mobiele radars gebruikt.



Het uiteindelijke doel is een verbetering van de veiligheid op onze wegen en een daling van het aantal slachtoffers van ongevallen, kondigde de federale politie eerder al aan.



De politie zegt te hopen "dat de bestuurders zich niet alleen tijdens deze actie, maar ook erbuiten, zullen houden aan de snelheidsbeperkingen en dat ze weinig boetes moet uitschrijven". Ze wijst erop dat een gedragsverandering bij de automobilisten een positieve impact op de verkeersveiligheid heeft en tot een daling van het aantal ongevallen en dus van het aantal slachtoffers leidt.



Bij de vorige flitsmarathon reed meer dan 6 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel.