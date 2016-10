De Block opent jacht op charlatans

Door: redactie

3/10/16 - 05u22 Bron: Belga

© photo news.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil alle 500.000 zorgverleners in ons land verplichten om in een portfolio hun diploma en bewijzen van bijscholingen bij te houden. Ze wil zo de jacht openen op charlatans. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

De overheid heeft te weinig mogelijkheden om in te grijpen bij problemen, vindt De Block. De wet die de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen regelt, is dan ook al bijna 50 jaar oud, en dringend aan herziening toe. De nieuwe wet wordt pas volgend jaar geschreven, maar de krijtlijnen ervan zijn nu voorgesteld. Wie de wetenschappelijke voorschriften niet volgt of patiënten onheus behandelt, moet daar in de toekomst vaker voor bestraft worden.



Portfolio

De Block wil iedereen die in de gezondheidszorg werkt daarom verplichten een portfolio bij te houden. Inspecteurs van de FOD Volksgezondheid krijgen de bevoegdheid om te controleren of die portfolio's correct worden bijgehouden. Als dat niet zo is, kan iemand zijn recht kwijtspelen om als arts of verpleegkundige te werken.



De sector is voorzichtig optimistisch over het feit dat er meer gedaan zal worden om charlatans aan te pakken, maar wijst er ook op dat de kans bestaat dat de slinger te ver doorslaat, van te weinig naar te veel controles.