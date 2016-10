Extra robots in strijd tegen terreur

JOOST FREYS

3/10/16 - 06u00

Om de strijd tegen terreur op te drijven, krijgen de ontmijners van DOVO acht nieuwe explosievenrobots. Die kunnen sneller bompakketten onschadelijk maken op vliegtuig, metro, bus en tram.

De voorbije maanden heeft de ontmijningsdienst met liefst 213 interventies ruim dubbel zo veel werk gehad als normaal. En steeds vaker moeten de militairen aan de slag in een omgeving waar meer wendbare en slimmere robots nuttiger zijn. Het is ook geen geheim dat de terroristen van IS graag toeslaan op het openbaar vervoer, zoals bij de aanslagen van 22 maart in de Brusselse metro. "De huidige interventierobots wegen elk 375 kilogram en zijn meer dan een meter breed", zegt Laurence Mortier, woordvoerster van defensieminister Steven Vandeput (N-VA). "Zo is het al moeilijk manoeuvreren in het gangpad van een vliegtuig." De nieuwe exemplaren wegen 'amper' 80 kilogram, kunnen snel tussen rijen stoelen laveren en met een dunne grijparm zelfs tot 2,5 meter hoog in bagagerekken opereren.



Door in één keer zes robots te vervangen door acht nieuwe, maakt Vandeput het de troepen ook mogelijk om meer manschappen op te leiden.



