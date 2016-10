Nooit in Frankrijk geweest, wel 17 boetes

Door: redactie

2/10/16

video Een Belgisch koppel heeft het voorbije jaar zeventien onterechte verkeersboetes gekregen uit Frankrijk. De man die hun auto vorig jaar kocht, heeft hun nummerplaat nagemaakt en daar rijdt hij nu mee rond.

Nummerplaatfraude is een bekend probleem. Volgens politierechters is er maar één oplossing: nieuwe nummerplaten aanvragen. Boetes, boetes en nog eens boetes. Een koppel uit Zwevegem kreeg sinds september vorig jaar maar liefst zeventien Franse verkeersboetes in de bus. In totaal zouden ze al 3.366 euro aan boetes moeten betalen.



Nummerplaatfraude is een beproefde tactiek voor criminelen. Volgens politierechters is de enige oplossing om zelf een andere nummerplaat aanvragen. Dan ben je al van de processen-verbaal verlost. Daarna kan je een klacht neerleggen.