Unieke zeiltocht van 15.000 km

2/10/16 - 19u48 Bron: vtmnieuws.be

Met kilo's gevriesdroogde voeding en 120 liter water aan boord is Ruben Donné klaar voor zijn unieke uitdaging met deze zeilboot van amper zes en een halve meter lang. Ruben vertrekt voor een tocht van maar liefst 15.000 kilometer over de Noord- en Zuid-Atlantische Oceaan. Er is één tussenstop, in Brazilië, maar na zestig dagen zou hij al in Kaapstad in Zuid-Afrika moeten aankomen. Donné zou de eerste Belg ooit zijn die hierin slaagt. Als de vermoeidheid niet toeslaat tenminste, want om zeker te zijn dat alles volgens plan verloopt, kan hij alleen korte dutjes doen.