Treinverkeer tussen Brussel en Gent onderbroken

Door: redactie

2/10/16 - 19u28 Bron: Belga

(Archieffoto) © belga.

Het treinverkeer tussen Brussel en Gent is zondagavond volledig onderbroken als gevolg van "een persoonsaanrijding" in Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek). Het treinverkeer wordt omgeleid via Mechelen en Dendermonde, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS.

De aanrijding deed zich voor op de oude spoorlijn 50, maar wegens werkzaamheden die dit weekeinde worden uitgevoerd op de snellere lijn 50a is momenteel het volledige treinverkeer tussen Gent en de hoofdstad onderbroken.



"Het treinverkeer is in beide richtingen onderbroken. We voorzien alternatieven via Dendermonde en Mechelen. Er is ook een vervangende busdienst tussen Denderleeuw en Brussel-Zuid. De trein tussen Blankenberge en Genk gaat via Dendermonde, maar stopt niet in Brussel en rijdt rechtstreeks door via Leuven. De trein Oostende-Eupen gaat wél via Brussel", legt woordvoerder Temmerman uit.



Hoe lang de hinder nog zal duren, is momenteel niet te zeggen.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.