Miserie op de wegen door watergladheid: kettingbotsing in Wemmel

Door: redactie

2/10/16 - 16u11

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verraderlijke watergladheid op de weg. "Het eerste herfstweer laat zich voelen. We roepen automobilisten op om hun rijstijl aan te passen", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. Op de Brusselse ring was een vijftiental wagens betrokken bij een kettingbotsing.

#watergladheid Vermoedelijk door de weersomstandigheden zijn er al meerdere ongevallen gebeurd. Gelieve je rijstijl aan te passen. pic.twitter.com/gUIPcQfz76 — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum)

Door watergladheid zijn er vandaag een aantal ongevallen gebeurd die vooral rond Brussel het verkeer in chaos storten. Op de buitenring gebeurde er in Wemmel een kettingbotsing en even verderop in Jette botsten nog eens vier voertuigen op elkaar. Het is er meer dan drie kwartier aanschuiven. Langs de andere kant staat een kijkfile. Het Vlaams Verkeerscentrum roept reizigers op lange afstand op van Hasselt naar Gent via Antwerpen te rijden.



Op de E411 is het nog langer aanschuiven. Daar zijn door een ongeval ter hoogte van Jezus-Eik in de richting van Brussel de rechter- en middenrijstrook versperd. Er is een wachttijd van maar liefst anderhalf uur.



Eerder op de dag was er ook al een ongeval gebeurd op het knooppunt in Groot-Bijgaarden, op de aansluiting van de E40 op de buitenring.



"Voor een zondag zijn er ongewoon veel ongevallen, wellicht door de weersomstandigheden", zegt Bruyninckx. "We hebben op verschillende plaatsen in Brussel, Gent en Antwerpen waarschuwingen op de dynamische borden gezet en her en der geldt een verlaagde maximumsnelheid."