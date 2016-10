Waterlek zet straat blank in Deurne

Patrick Lefelon

2/10/16 - 15u22 Bron: eigen berichtgeving

video Voor de derde keer in enkele maanden tijd was er vanmiddag een waterlek op de hoek van de Bisschoppenhoflaan en Van Nevelestraat in Deurne (Antwerpen). Het water kwam er twintig centimeter hoog te staan na een lek in één van de ondergrondse buizen. De brandweer had na een uurtje het lek gedicht en is momenteel bezig met het leegpompen van enkele kelders.