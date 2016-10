Door: redactie

Wesley Sonck heeft ambitie om hoofdtrainer te worden van een ploeg in de hoogste voetbalklasse. Dat vertelde hij aan Luk Alloo op Joe. Sonck is jeugdtrainer bij KRC Genk, maar antwoordde op een vraag van luisteraar Tanja dat zijn doel eerste klasse is. Wesley Sonck was samen met Frieda Van Wijck te gast in 'Alloo op zondag' op Joe, een programma van Luk Alloo elke zondag tussen 10u en 12u.