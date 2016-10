Anthony (4) kan leukemie één dag vergeten

Bewerkt door: Redactie

2/10/16 - 13u43 Bron: VTM NIEUWS

video Anthony kreeg in februari de diagnose dat hij leukemie had, net voor zijn vierde verjaardag. Hij is jammer genoeg niet het enige kindje dat kanker heeft. Om alle zorgen even te vergeten werden al deze kinderen - zo'n 1.000 in totaal - vandaag uitgenodigd in het dierenpark Planckendael.