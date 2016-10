N-VA waarschuwt met Eandis voor "tweede ARCO-scenario"

Door: redactie

eandis-deal Regeringspartij N-VA waarschuwt voor "een tweede ARCO-scenario" nu steeds meer pleidooien opgaan voor een participatie van de burgers in distributienetbeheerder Eandis. "We moeten opletten dat we niet het idee geven dat geld op een spaarboekje hetzelfde is als geld in aandelen, want dat is niet zo", zei Vlaams fractieleider Matthias Diependaele in De Zevende Dag op één.