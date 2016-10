Hoe zou u reageren als u getuige was van een verkrachting?

redactie

2/10/16 - 11u05

video Slechts 10 procent van de slachtoffers van verkrachting durft erover te praten en amper één procent van de daders wordt veroordeeld. Om mensen aan te sporen om te reageren wanneer ze getuige zijn van verkrachting, organiseerden deze mensen een sociaal experiment in Brussel. Hoe zou u reageren mocht er op straat iemand verkracht worden?

Twee acteurs deden toevallige voorbijgangers geloven dat er zich een verkrachting aan het afspelen was in een steegje in Brussel. De eerste proefpersoon zet het meteen op een lopen, maar gelukkig reageert niet iedereen zo.