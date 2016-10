SERV erkent foute berekening in advies over kinderbijslag

Bewerkt door: Redactie

2/10/16 - 08u52 Bron: Belga

Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) op een persconferentie over de hervorming van de kinderbijslag eerder dit jaar. © photo news.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft een rekenfout gemaakt in haar advies over de hervorming van de kinderbijslag. Het adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners erkent dat men in de fout is gegaan bij de verrekening van de indexsprongen. "De SERV betreurt deze materiële vergissing", zo staat in een brief van Pieter Kerremans, administrateur-generaal van de SERV, die Belga kon inkijken.