Pasgetrouwd koppel en twee vrienden slippen: drie doden

2/10/16 - 08u16 Bron: Het Belang van Limburg

Diepenbeek Bij een zwaar verkeersongeval in de Limburgse gemeente Diepenbeek zijn vannacht drie mensen om het leven gekomen. Een vierde persoon is kritiek.

Een voertuig met vier inzittenden - drie jongemannen en een jongedame tussen de 21 en 25 jaar - ging rond 1.30 uur in een bocht van de rijbaan en kwam tegen een boom terecht. Vervolgens kantelde de auto en brak het voertuig in tweeën.



Drie twintigers overleefden de crash niet. Een vierde is met levensgevaarlijk verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht en vecht nog voor zijn leven. Alle inzittenden kwamen uit Maasmechelen. Ze waren op weg naar Hasselt. Een van de jongemannen was nog maar een aantal maanden getrouwd met de vrouwelijke passagier.



De lokale politie van de zone Regio Hoofdstad Limburg deed de vaststellingen. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar Diepenbeek om een onderzoek te voeren naar de omstandigheden van het ongeval. Er werd ook in slachtofferbegeleiding voorzien om de ouders en andere familieleden op te vangen.