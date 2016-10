Auto knalt tegen boom en breekt in twee: drie inzittenden komen om

Bewerkt door: Redactie

Diepenbeek Bij een zwaar verkeersongeval in de Limburgse gemeente Diepenbeek zijn vannacht drie mensen om het leven gekomen. Een vierde persoon is kritiek.

Het ongeval gebeurde rond 01.40 uur op de Boudewijnlaan in de richting van Hasselt. Ter hoogte van Bewel verloor de bestuurder de controle over het voertuig en begon te slippen over het nat wegdek. De wagen knalde met een hoge snelheid tegen een boom, brak in twee en belandde in de gracht.



Brandweerzone Zuid-West Limburg kwam ter plaatse om de slachtoffers uit het wrak te bevrijden. Twee inzittenden stierven ter plaatse, een derde persoon overleed later aan zijn verwondingen. Een vierde slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond.