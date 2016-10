Twee dieven crashen na spectaculaire achtervolging

Door: Dirk Van Gorp

2/10/16 - 00u02 Bron: Eigen berichtgeving

© Peter Vanderveken.

Turnhout Twee dieven crashten zaterdagavond na een helse achtervolging met een geseind voertuig in een bos aan Rommelzwaan in Vorselaar. Ze vluchtten nog weg, maar de politie van Turnhout kon het duo niet veel later arresteren.

De achtervolging begon in Kasterlee waar de geseinde Audi een ANPR-camera passeerde. Een ploeg van politieregio Turnhout ging op zoek naar het voertuig en kreeg de mannen in het vizier op de E34. In plaats van te stoppen, probeerden de jonge criminelen te ontsnappen. Ze vlogen tegen snelheden van meer dan 150 km/u richting Zoersel. Daar namen ze de afrit en gingen ze richting Pulderbos waar ze Rommelzwaan, een baantje langs de snelweg namen.



Op de landweg scheurden ze met snelheden van meer dan 140 km/u. De politiepatrouille die hen van in Turnhout had achtervolgd, bleef de roekeloze chauffeurs op de hielen waardoor ze op het klein baantje nog meer risico's namen. In een bocht verloor de chauffeur controle over het stuur en vloog de auto rechtdoor het bos in. Vervolgens konden ze nog gaan lopen, maar de politie kon hen niet veel later arresteren.