Belgische wint NTR Radioprijs 2016

2/10/16 - 00u22 Bron: Belga

Van links naar rechts de winnaars met presentator Michiel Veenstra: Kim Faber, Xandry van den Besselaar, Michiel en Jeansen Djaoen © NTR Radioprijs/Facebook .

De Belgische Xandry van den Besselaar heeft samen met de Nederlandse Kim Faber de NTR Radioprijs gewonnen. De studente van het Antwerpse Conservatorium won met haar documentaire "De regen die naar boven valt", een portret van een vriend die aan psychoses lijdt.

De jury looft "een prachtig onderwerp dat het waard is om een documentaire over te maken, schitterend opgebouwd met een geweldige hoofdpersoon. Het vertelt in poëtisch taalgebruik een verhaal dat inzicht geeft in wat er gebeurt bij een psychose", klinkt het in een persbericht. De jury roemt het gebruik van stiltes in het verhaal, vindt ze op de allerbeste manier gebruikt. "De geluidseffecten werken vervreemdend, maar nemen de luisteraar mee."



De tweede laureaat, zelfstandig documentairemaakster Kim Faber, maakte "Niet mijn oorlog", een ego-document dat de vraag beantwoordt "Waar komt mijn angst vandaan?". De tweede prijs gaat naar programmamaker van FunX Rotterdam Jeansen Djaoen voor zijn hoorspel "Flashback".



De NTR wil met deze prijs, "naast het vieren van het medium radio, een podium bieden voor aankomende radiomakers, hen richting geven en luisteraars kennis laten maken met hun werk". In totaal werden acht genomineerden uit België en Nederland geselecteerd uit 31 inzendingen. De NRT Radioprijzen werden dit jaar voor de 26ste keer uitgereikt.