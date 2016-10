Satirische site Nordpresse stopt

Door: redactie

1/10/16 - 19u04 Bron: Belga

Met deze boodschap kondigt Nordpresse zijn einde aan. © Nordpresse.

Media De Franstalige satirische website Nordpresse houdt op te bestaan. Op Facebook kondigt de man achter de site, die zich voorstelt als Vincent Flibustier, de intentie aan te stoppen met elke publicatie. De aankondiging volgt temidden een polemiek rond een artikel dat humoristisch wilde zijn over het overlijden van de Israëlische president Shimon Peres. Aan Belga bevestigt Flibustier het einde van de site.

Nordpresse, een Belgische site van 'foute' informatie, verspreidde donderdag een artikel onder de titel 'Uitstel van crematie van Shimon Peres, de oven was een Bosch', uren voor de uitvaart van de ex-president en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. De tekst ontlokte tal van verontwaardigde reacties op sociale media.



De betreffende pagina werd uiteindelijk geschrapt, waarna Nordpresse aankondigde: "Uit zorg niemand meer lastig te vallen, zullen we niet langer schokkende zaken publiceren. We zullen dus niets meer publiceren. Kusjes."



"Na de polemiek van de voorbije dagen, wil ik me naar andere horizonten richten", reageert Flibustier. Het definitieve einde van de site is dus aan de orde van de dag. De Facebookpagina van Nordpresse werd in mei 2014 opgericht en telde ruim 120.000 volgers.