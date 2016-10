"Verwarming opnieuw aansteken is niet zonder gevaar"

Door: redactie

1/10/16 - 18u28 Bron: VTM Nieuws

© photo news.

De herfst lijkt stilaan de kop op te steken na de fabuleuze nazomer waar we met volle teugen hebben van genoten. Voor volgende week wordt zelfs al nachtvorst voorspeld in Hoog-België. Voor veel mensen het sein om de verwarming opnieuw aan te zetten. "Maar dat is niet zonder gevaar", waarschuwt het KMI.