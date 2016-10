Zaakvoerder tuinbouwbedrijf kritiek na arbeidsongeval

Door: redactie

1/10/16 - 16u58 Bron: Belga

Opwijk In het tuinbouwbedrijf VDG BVBA aan de Steenweg in Mazenzele (Opwijk) is vanochtend een arbeidsongeval gebeurd waarbij de zaakvoerder van het bedrijf levensgevaarlijk gewond werd. De man werd overgebracht naar het O-L-Vrouwziekenhuis in Aalst. Volgens Daniel Noens, woordvoerder van de politiezone AMOW, is zijn toestand nog steeds zeer kritiek.