Bestuurder wil auto inhalen op expresweg, maar fout manoeuvre loopt dodelijk af

Door: Wouter Spillebeen

1/10/16 - 17u42

video Op de Tractaatweg in Westdorpe, de expresweg tussen Zelzate en Terneuzen, is rond 16u bij een misgelopen inhaalmanoeuvre een chauffeur om het leven gekomen. Twee andere vrouwelijke slachtoffers zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Alle betrokken partijen hebben de Nederlandse nationaliteit. Omdat het ongeval net over de grens met Nederland gebeurde, werd ook de brandweer Zelzate opgeroepen om te assisteren. De N423 richting Terneuzen is in Zelzate al voor de grens afgesloten. De Nederlandse politie onderzoekt de exacte omstandigheden van het ongeval.