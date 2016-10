Prinses Astrid toch niet naar Filipijnen na controversiële uitspraken van president?

Door: redactie

Ook de Vlaamse regering stelt zich grote vragen bij de geplande handelsmissie van prinses Astrid naar de Filipijnen in mei 2017. Volgens minister-president Geert Bourgeois heeft de Vlaamse regering binnen het Agentschap Buitenlandse Handel al bedenkingen geuit over de missie en "lijkt een ministeriële aanwezigheid vanuit Vlaanderen op deze missie niet haalbaar".

De Crem: "Sommige grenzen mogen niet overschreden worden"

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem heeft ook vragen bij de prinselijke handelsmissie naar de Filipijnen. Ook hij verwijst naar de ontwikkelingen op de Filipijnen en vooral op de controversiële uitspraken van president Rodrigo Duterte.



Er zijn in het verleden nochtans nog handelsmissies geweest naar landen waar men vragen kan stellen bij de politieke leiders, het democratische gehalte van het bewind of het respect voor de mensenrechten. "Dat klopt. Het is soms dansen op een slappe koord, zeker als je andere landen afmeet aan de morele standaarden van West-Europa. Maar er zijn grenzen die niet overschreden mogen worden", aldus de woordvoerder van De Crem, Peter Robberecht.



De Crem zou zijn bedenkingen over de missie eerder ook al hebben aangekaart. Bedoeling is dat er de komende weken nog verder overleg komt. Het is nog te vroeg om nu al concreet te spreken over het annuleren of heroriënteren van de missie, maar op dat overleg zal wellicht gekeken worden of de missie naar de Filipijnen nog wel kan plaatsvinden.