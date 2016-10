500 senioren dansen voor betaalbare zorg en pensioen

Door: redactie

1/10/16 - 14u22 Bron: Belga

Op de tonen van Waka Waka hebben zaterdag meer dan 500 senioren gedanst in de hal van het Centraal Station. De actie van seniorenorganisatie OKRA en de ngo Wereldsolidariteit was een oproep voor wereldwijd leefbaar pensioenen en betaalbare zorg.

Wat begon als een dans tussen een tienjarig jongetje en een oudere dame, draaide zaterdag uit op een lijndans met honderden ouderen en sympathisanten. Op de Internationale Dag van de Ouderen is de actie het hoogtepunt van de campagne voor solidariteit.



De organisaties wijzen erop dat in 2050 een vijfde van de wereldbevolking ouder dan zestig is en dat de situatie op vlak van zorg en pensioenen in vele landen zorgwekkend is.



"Weinig landen hebben een beleid dat rekening houdt met de gevolgen van de vergrijzing. We dansen vandaag om een leefbaar pensioen voor iedereen te realiseren, om de mensenrechten ook voor ouderen te garanderen en om de toegang en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg te waarborgen", zegt Mieke Peeters, voorzitter van OKRA.