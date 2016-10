Veel werkzaamheden en dus nog meer file: tot 400 euro voor wie fietst langs werken

Door: redactie

1/10/16 - 13u29 Bron: vmma

stad antwerpen De stad Antwerpen gaat tot 400 euro korting geven voor wie een fiets koopt, als je tenminste met die fiets gaat werken in plaats van met de auto. Het is de eerste stad die zo'n maatregel neemt. Antwerpen doet dat omdat er binnenkort een heleboel werkzaamheden starten en je dus met de auto nog meer in de file zal staan.