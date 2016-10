Yusuf zat 10 jaar vast voor diefstal van een T-shirt

Door: redactie

1/10/16 - 13u22 Bron: vtmnieuws.be

video Mensen met een mentale handicap of geestesstoornis die een licht misdrijf plegen, zoals een winkeldiefstal, kunnen vanaf vandaag niet meer geïnterneerd worden. Dat staat in de nieuwe interneringswet. Yusuf Dhabi (43) is zo iemand. Hij was de voorbije tien jaar geïnterneerd voor een banale diefstal, maar is vanmorgen vrijgekomen.

Vaak kwamen mensen die om die reden geïnterneerd werden in de gevangenis terecht. Ons land is daar door Europa geregeld voor op de vingers getikt. In 2006 stal Yusuf een T-shirt in een winkel. "Ik had gedronken en kleren meegenomen", vertelt hij aan VTM NIEUWS, "en dat mag niet."



Het verslag van de psychiater tijdens de rechtszaak was vernietigend: Yusuf werd bestempeld als psychopaat en werd voor onbepaalde duur geïnterneerd. Maar volgens zijn advocaat is het verslag op niks gebaseerd. Na veel aandringen heeft een andere psychiater hem onderzocht.



Geen internering meer

"Die deskundige is vernietigend over dat eerste onderzoek", zegt advocate Isabelle Slaets. "Die zegt dat dat absoluut niet gestaafd is en dat het op niks gebaseerd is. Yusuf had nooit geïnterneerd mogen worden en mag zeker niet geïnterneerd blijven."



Net vandaag komt Yusuf vrij, op de dag dat de nieuwe interneringswet van kracht gaat. Met die nieuwe wet kan iemand voor banale feiten - zoals een winkeldiefstal - niet meer geïnterneerd worden. De voorbije tien jaar bracht Yusuf door in gevangenissen en instellingen. Het laatste anderhalf jaar kreeg hij een plek in het nieuwe forensisch psychiatrisch centrum in Gent, een instelling voor de zwaarste gevallen.