Twee personen opgepakt in Seraing met 7 kilo cannabis

1/10/16 - 13u16 Bron: Belga

© anp.

Twee personen zijn overgedragen aan het parket van Luik nadat ze in Seraing waren opgepakt met zeven kilogram cannabis in hun bezit. Het parket vraagt hun aanhouding.

De twee zijn respectievelijk 29 en 31 jaar. Ze zaten samen in de wagen toen ze vrijdagavond in het centrum van Seraing door een politiepatrouille werden tegengehouden, waarna een achtervolging volgde. Het voertuig hield daarbij noodgedwongen halt in een doodlopende straat, waarop beide verdachten uit de wagen stapten en te voet verder vluchten.



Ze konden allebei worden tegengehouden met de hulp van een politiehond en bleken in het bezit van zeven kilogram cannabis en verscheidene gsm's. Ze verschijnen in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter.