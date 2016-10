500 brandweermannen wapenen zich tegen agressie en terreur

Door: redactie

Brandweermannen inspecteren het metrostation bij het Europees Parlement, na de aanslagen in Brussel. © anp.

Op een congres in Gent leren ruim 500 brandweermannen zaterdag hoe ze kunnen omgaan met agressie, want hulpverleners worden daar ondanks hun goede wil geregeld met geconfronteerd. En er is ook aandacht voor terrorisme, want ook dat is "een keiharde realiteit".

Helden van hier en daar. Volle zaal v brandweercongres #highlevel #bvvcongres #gent pic.twitter.com/PFBFa7NECF — Fluvia post Kortrijk (@Brw_Kortrijk)



Cijfers van slachtoffers, of omstaanders, die zich tegen hulpverleners keren, zijn er niet. "Er wordt geen eenduidige registratie gedaan. Misschien is dit wel een oproep naar het beleid om daar meer aandacht aan te besteden. Door ervoor te zorgen dat alle soorten agressie geregistreerd wordt, kan er ook een beleid rond gevoerd worden."

Technieken uit oorlogsgeneeskunde "Het is inderdaad een keiharde realiteit: onze hulpverleners worden met nieuwe soorten van risico's geconfronteerd: terroristische aanslagen met explosieven die snij-, schot-, en oorlogswonden veroorzaken, al dan niet met dodelijke afloop" Op het jaarlijks congres wordt ook aandacht besteed aan terrorisme, zo worden onder andere medische technieken uit de oorlogsgeneeskunde toegelicht of de samenwerking met de ontmijningsdienst van het leger.



Het gros van de dag bestaat uit lezingen, maar er zijn ook demonstraties van een Franse equipe die aanleert hoe om te gaan met een slachtoffer dat een mes trekt of hoe terugtrekken bij een bekogeling van een autopomp.

Organisatiestructuur BrandweerVereniging Vlaanderen werkte de afgelopen maanden ook aan een nieuwe organisatiestructuur, waarbij voor het eerst gestreefd wordt om evenveel vrijwilligers als beroepsbrandweerlieden in de bestuursorganen te krijgen. "Voor ons speelt het statuut geen rol", zegt Vandenbussche. "We moeten ervoor zorgen dat de basis breed gedragen wordt. Vroeger zaten er ook vrijwilligers in de bestuursorganen, maar ze waren minder zichtbaar."



Gouverneur Jan Briers drukte zijn steun uit voor die visie. "Ik zou de vrijwilligers willen aanmoedigen om deze uitgestoken hand te aanvaarden, of dit nu via een georganiseerde vereniging verloopt of niet", klonk het op een toespraak. "Uiteindelijk hebben jullie finaal dezelfde belangen en doelstellingen."