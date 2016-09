Bourgeois: "Denk na over regels voor buitenlandse investeringen"

Door: redactie

Vlaams minister-president Geert Bourgeois vindt dat moet bekeken worden "of er strategische sectoren zijn waarbij extra regels gelden voor buitenlandse investeringen". Dat zegt hij vandaag in De Tijd naar aanleiding van de heisa rond de investering van het Chinese State Grid in energiedistributeur Eandis.

Bourgeois maakt de vergelijking met Frankrijk. "De minister van economie moet buitenlandse investeringen in water, gezondheid, energie, transport en telecommunicatie goedkeuren. Misschien moeten we ook maar zo'n regeling invoeren, zonder in protectionisme te vervallen".



Over de fusie van de intercommunales die samen Eandis vormen laat de minister-president de deur op een kier. "Misschien hoeft dat niet met alle zeven intercommunales te zijn. De overige zes kunnen fuseren zonder Antwerpen". Op termijn is het de bedoeling om naar een uniformer tarief te gaan, 'maar zelfs bij zo'n systeem moeten objectiveerbare afwijkingen mogelijk zijn. Zo is het aanvaardbaar dat in stedelijke gebieden een lager tarief zou gelden omdat de kosten daar lager liggen".



In de krant De Morgen luidt het dat N-VA een nieuw gemeentelijk investeringsfonds wil oprichten om Eandis van vers geld te voorzien. In dat fonds moeten een reeks financieringsintercommunales zich verenigen. Deze financiële vehikels beschikken volgens de Vlaams-nationalisten samen over 2 tot 3 miljard euro.