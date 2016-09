Auto wijkt uit voor vrachtwagen en rijdt tegen gevel van woning

Door: Tim Van der Zeypen

1/10/16 - 11u20 Bron: Eigen berichtgeving

© Tim Van der Zeypen.

beerzel In Beerzel bij Putte is omstreeks 6.00 uur een personenwagen tegen de gevel van een hoekwoning gereden. Dat gebeurde op het kruispunt van de Mechelbaan met de Houwstraat en na een aanrijding tussen een vrachtwagen en personenwagen. De schade werd pas opgemerkt toen de bewoner een half uur later zijn woning wou verlaten om de krant uit de brievenbus te halen. Hij kreeg zijn voordeur niet open en pas toen werd duidelijk dat ook de gevel geraakt was.