1/10/16 - 10u00 Bron: Belga

In Charleroi is zaterdagochtend een man vermoord. Het slachtoffer bevond zich in een café in het centrum van de stad toen hij doodgeschoten werd met verschillende kogels. Zijn lichaam werd gevonden op het voetpad. De dader is voortvluchtig.