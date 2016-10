Magnette roept veiligheidsraad samen na moord in Charleroi

Door: redactie

In Charleroi is vanochtend een man zonder wettig verblijf gedood door een kogel. De plaats waar de man werd doodgeschoten, staat bekend als een plek voor afrekeningen in het illegale milieu. Burgemeester Paul Magnette (PS) heeft een zonale veiligheidsraad samengeroepen en wil samen met de federale instanties komen tot een actieplan.

Het slachtoffer werd in het café 'Le Capital' aan de boulevard Jacques Bertrand geraakt door een kogel. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten was de man op het voetpad doodgebloed. De dader is nog voortvluchtig. De onderzoekers vermoeden dat het gaat om een afrekening in het illegale milieu. In de nabijgelegen rue Turenne kreeg een man twee weken geleden nog een kogel in de rug.



Burgemeester Paul Magnette van Charleroi roept alvast zijn zonale veiligheidsraad samen. Dat gebeurt maandagavond. Hij wil daarbij ook bij minister van Binnenlandse Zaken (Jan Jambon) en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (Theo Francken) aandringen op een actieplan waarbij er plaatsen worden vrijgemaakt in gesloten centra met het oog op repatriëring.