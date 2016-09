Dus dit is het snelste baanvak in de file

Door: redactie

1/10/16 - 09u50 Bron: RTL Nieuws

© belga.

verkeer Nooit eerder stond er zo veel file op de Vlaamse snelwegen als dit jaar. Bovendien komt de ergste periode er nog aan, want in oktober en november zijn er nóg meer files. Heb jij ook altijd het gevoel dat je supermarktgewijs steevast in de verkeerde rij staat? En hoe gedraag je je in het Belgische filebeest dat we grappend, maar ook tragisch "cultureel erfgoed" zijn gaan noemen? Toch maar links rijden? Of rechts? Of toch continu van baanvak wisselen? Volgens de Nederlandse Databank Wegverkeergegevens is één van deze opties beduidend beter dan de andere. Zo rij je volgens de Nederlandse verkeersdeskundigen het snelst door de file als je: uiterst links rijdt.