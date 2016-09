Magnette en Onkelinx halen stevig uit naar PVDA: "Partij verwacht een revolutie en liegt"

Door: redactie

1/10/16 - 09u08 Bron: Belga

© belga.

Zowel Waals minister-president Paul Magnette als PS-politica Laurette Onkelinx haalt zaterdag in de kranten uit naar de extreemlinkse PVDA.

Raoul Hedebouw (PVDA). © photo news.

Volgens Magnette is de opmars van de PVDA in de peilingen een "gemediatiseerd fenomeen", zo zegt hij in een interview met La Libre Belgique. "Op dit moment zijn ze goed voor 5 procent en men geeft hen meer aandacht in de media. En dan krijgen ze, want ze worden groter, nog meer aandacht. Het is een spel", aldus Magnette.



Onkelinx zegt op haar beurt in L'Echo dat de PVDA er niet is om de mensen te beschermen, maar enkel revolutie verwacht. Als Raoul Hedebouw (PVDA) zegt dat hij op twee jaar tijd de Europese verdragen kan veranderen, "dan liegt hij", aldus de PS-politica. "Dat is niet mogelijk en dat bevestigt wat hij al heeft gezegd: verwacht u niet aan een PVDA aan de macht binnen de tien à vijftien jaar. Wat wil zeggen dat ze er niet zijn om de mensen te beschermen of een alternatief voor te stellen. Ze verwachten een revolutie." Dat de partij het in de peilingen zo goed doet, is volgens Onkelinx het gevolg van de onvrede over de federale regering.



Waals minister-president Paul Magnette betreurt overigens zaterdag ook de zwakke positie van groene partij Ecolo in het politieke landschap. "Ik ben altijd een voorstander geweest van een olijfboomcoalitie (PS-cdH-Ecolo)".