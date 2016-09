"Allemaal delen alstublieft": Rebekka uit Izegem zoekt man die ze ontmoette op luchthaven

Door: redactie

1/10/16 - 08u39

© Rebekka Demuynck Facebook.

Gezellig op reis gaan met de meiden en op de luchthaven de man van je dromen tegenkomen. Het overkwam Rebekka uit Izegem. Nu doet ze beroep op de kracht van sociale media om haar mysterieuze vlam terug te vinden. "Ik wil aan iedereen vragen om dit bericht te delen", schrijft ze op Facebook. "Fingers crossed. xxx Rebekka from Belgium".

"Dag knappe kerel", zo begint Rebekka haar bericht. "Ik ben de vrouw die je ontmoet hebt op de luchthaven in Rome op donderdag 15 september rond 17 à 18 uur. Ik, mijn zus en twee vriendinnen waren daar op een citytrip."



"Ik vroeg je om een foto samen. We hadden slechts een kort moment van misschien 5 minuutjes, maar je hebt een grote indruk op me nagelaten. Ik wil graag weten wie je bent." Waarom Rebekka dat toen niet heeft gevraagd? "Ik ben het vergeten. Te zenuwachtig denk ik."



Benieuwd wat de sociale media voor Rebekka kunnen betekenen...