Wagen in de gracht aan verkeerseiland op Dodenweg

Door: Jimmy De Schrijver

1/10/16 - 07u52 Bron: Eigen berichtgeving

© Jimmy De Schrijver.

Lummen

In de Zes Septemberstraat (N717), de vroegere Dodenweg, in Lummen is vanochtend rond 5.40 uur een wagen ter hoogte van het verkeerseiland met de Waterstraat uit de bocht gegaan en in de gracht beland. Een 23-jarige vrouw uit Beringen raakte gewond. Ze werd met de ambulance naar het Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder overgebracht.



Op het moment van het ongeval was het wegdek nog nat na een regenbui, waardoor het na een langere droge periode wat vettig was. Volgens de hulpdiensten heeft de vrouw mogelijk ook de borduur van het verkeerseiland licht geraakt waardoor ze de controle over haar wagen verloor.



Het is niet de eerste keer dat op deze plaats wagens naast de weg belanden. Het Agentschap Wegen en Verkeer verlaagde de snelheid al van 70 naar 50 kilometer per uur. De wagen werd na de vaststellingen van de politie getakeld.