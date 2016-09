Joëlle Milquet kondigt terugkeer aan naar de politiek

Door: redactie

Voormalig minister van Onderwijs Joëlle Milquet (cdH) heeft vandaag in een interview met de krant Le Soir haar terugkeer naar de politiek aangekondigd. De politica kwam eveneens terug op haar "ongefundeerde en onrechtvaardige" in verdenkinstelling en zegt dat ze het "slachtoffer" is geworden van een bepaalde pers en een deel van justitie.

Milquet nam ontslag in april van dit jaar nadat ze in verdenking werd gesteld voor belangenvermenging. Het gerecht vermoedde dat een aantal kabinetsmedewerkers in dienst werden genomen om de campagne van de CDH-frontvrouw te voeren voor de verkiezingen.



De politica blijft die beschuldigingen weerleggen, en stelt "niet alleen de verbetenheid van het dossier, maar ook het slecht functioneren ervan" aan de kaak. "Men beschouwt in het vervolg dus dat aan politiek doen, over politiek en over verkiezingen praten in een kabinet en een politiek belang nastreven, afkeurenswaardig is. Dat is hallucinant!", vervolgt Milquet.



Ze verdedigt zich ook door haar politiek engagement naar voren te schuiven. "Gedurende heel mijn persoonlijke en professionele leven (...), nooit hebben ze me beschuldigd van de kleinste oneerlijkheid, het minste gebrek aan ethiek en iedereen weet dat ik iemand ben die diep integer is en dat ik niet geïnteresseerd ben in geld, of men mij nu graag ziet of niet, of men mij op prijs stelt of niet."