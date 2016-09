België wapent zich tegen cyberaanvallen

Door: redactie

1/10/16 - 06u08 Bron: Belga

Topman van het CCB, Miguel De Bruycker met premier Charles Michel (Archiefbeeld). © belga.

België neemt maatregelen tegen cyberaanvallen op ons elektriciteitsnet, havens, kerncentrales, internetverkeer of andere kritieke infrastructuur. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) laat sensoren plaatsen bij elke kritieke infrastructuur in ons land, bevestigt de topman van het CCB, Miguel De Bruycker, in De Tijd.