Jeugdinstelling "treft geen schuld" aan tragische dood Jordy (19)

Door: redactie

1/10/16 - 06u01 Bron: Belga

© belga.

Een doorlichting van de werking van de jeugdinstelling Ter Muren, waar de tragisch overleden Jordy Brouillard (19) zijn jeugd doorbracht, pleit de instelling vrij. "Alles is gedaan om Jordy na zijn achttiende te helpen", klinkt het zaterdag in De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.

© belga. © belga.

Jordy stierf een maand geleden door ontbering in een tentje in de Gentse Blaarmeersen. Hij bracht een groot deel van zijn leven door in Ter Muren, een jeugdinstelling in het Oost-Vlaamse Erembodegem. Na zijn overlijden kwam de instelling in opspraak: er zouden te weinig inspanningen gedaan zijn om Jordy op te volgen.



De zorginspectie veegt die kritiek van tafel. Er zijn voldoende inspanningen verricht om Jordy te bereiken en hulp aan te bieden na zijn 18de verjaardag, de dag dat hij Ter Muren verliet - wat hij wettelijk mocht. Dat bewijzen tal van mails en gesprekken met begeleiders.



"Het rapport toont aan dat er kwaliteitsvol is omgesprongen met de zorg en nazorg van Jordy", zegt directeur Stefaan Kaesteker, die voor het eerst reageert. "Ik hoop dat de rust nu kan weerkeren en dat het debat over gepaste nazorg, in al zijn nuances, door verstandige mensen kan worden gevoerd."