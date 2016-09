Politieman die dubbele moord plande in Marcinelle krijgt enkelband

Door: redactie

30/09/16

Thomas V., de 35-jarige politieman die maandagnamiddag in Marcinelle (Charleroi) opgepakt werd, heeft een enkelband gekregen. Dat heeft de raadkamer van Charleroi vandaag beslist.

De man had wapens en explosieven gekocht op het darkweb en plande die te gebruiken om zijn ex-vriendin en haar nieuwe partner te vermoorden.



Meester Mayence verkreeg een vrijlating onder elektronisch toezicht. Gezien zijn beroep als politieman, zou zijn veiligheid in het geding komen in een gevangenis, argumenteerde hij.