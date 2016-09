Kantoor Roland Berger aangeduid als expert voor vergoeding Tihange 1

Door: redactie

Kerncentrales De partijen van de Conventie Tihange 1 hebben het kantoor Roland Berger aangeduid als expert die moet beslissen over het te betalen saldo door de mede-eigenaars (Engie en EDF) met betrekking tot de vergoeding van het vierde semester 2015. De opdracht loopt tot 17 oktober, zo kondigt federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem aan.

De minister heeft ook het wetsontwerp goedgekeurd dat de repartitiebijdrage 2016-2026 bepaalt, te betalen door de producenten van kernenergie (voor de eenheden Tihange 2, Tihange 3, Doel 3 en Doel 4) aldus nog minister Marghem in dezelfde mededeling. Het ontwerp is aangepast en zal zo snel mogelijk worden voorgesteld in het parlement. De minister wijst erop dat de DG Concurrentie van de Europese Commissie op 7 september heeft laten weten dat dit wetsontwerp "geen element van staatssteun blijkt in het houden".



Dezelfde DG Concurrentie meent wel dat er bepaalde elementen van steun" zouden kunnen zijn in het vergoedingsstelsel in de Conventies Tihange 1 en Doel 1 & 2. De Belgische staat deelt dit standpunt niet en meent dat er geen staatssteun is. Daarom heeft ze beslist om het vergoedingsstelsel te notificeren, aldus Marie-Christine Marghem die eraan toevoegt dat ze verdergaat met de gedachtenwisselingen met het DG Concurrentie.