Deze muis laat zich niet zomaar pakken

30/09/16 - 19u59

video In Wilsele, bij Leuven, heeft Natuurpunt vanmiddag een zeldzame eikelmuis weer vrijgelaten. Dit exemplaar was daar onlangs opgedoken in een huis.

Het diertje heeft nu een zendertje meegekregen om zijn handel en wandel te kunnen volgen. Vreemd genoeg is dit dier ontdekt in een huis in het midden van de stad.



Twee weken lang hebben ze op hem gejaagd, vandaar zijn bijnaam "de ontsnappingskoning". "We hadden een val uitgezet, een rattenval, en daar eten ingestopt zodat we de muis konden vangen. Een aantal keer is hij eten komen halen en er terug uitgeraakt, de val is helemaal niet toegeklapt. En dan uiteindelijk wel", vertelt bewoonster Ruth Deprez.



In de jaren zestig zat het in Vlaanderen nog vol met eikelmuizen, maar nu is het een bedreigde soort. Daarom laat Natuurpunt deze muis vrij met een zender, om meer over het knaagdier te weten te komen.