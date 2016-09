Door: redactie

30/09/16 - 19u21 Bron: Belga

© photo news.

In een loods in Dilsen hebben speurders van de lokale politie Maasland gisteren een professioneel ingerichte wietplantage ontdekt. De politiemensen telden om en bij de 2.000 wietplantjes. Dat maakte de politie bekend. Op het ogenblik van de inval was er niemand aanwezig. De politie voert verder onderzoek naar eventueel betrokkenen.