Nog eens 18 mensen besmet met schurft

Nog eens achttien mensen zijn besmet geraakt met schurft, nadat een vrouw in Limburg met ernstige klachten van de infectie is opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om drie verpleegkundigen. Ook in het rusthuis waar de vrouw verblijft, hebben twaalf bewoners en drie personeelsleden schurft gekregen. Niemand is er erg aan toe, ze hebben vooral last van jeuk. "De bewoners worden twee keer met zalf behandeld en hun kamers en linnengoed krijgen een specifieke behandeling", zegt Sonja Dirckx, directeur van het woonzorgcentrum H. Catharina.