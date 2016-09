Zowat 12.500 lopers verwacht voor Brussels Marathon en Half Marathon

Door: redactie

Voor de 13e editie van de Belfius Brussels Marathon en Half Marathon worden zondag zowat 12.500 lopers aan de start verwacht. Met 8.000 deelnemers is de halve marathon de meest gekozen afstand, verduidelijkten de organisatoren vandaag.

Bij het verlaten van het Jubelpark lopen de deelnemers dit jaar de Belliardstraat in, in plaats van de Wetstraat. Een andere nieuwigheid is dat de finish, van zowel de marathon, de halve marathon als de 5K, op de Anspachlaan ligt, ter hoogte van de Beurs.



Het verkeer in de hoofdstad zal als gevolg daarvan beperkt tot volledig afgesloten zijn tussen 8 uur en 14 uur in de Belliardstraat, de Hertogstraat, het Paleizenplein, de Regentschapstraat, het Poelaertplein, de Louizalaan (sluiting van alle tunnels), Ter Kamerenbos, de Franklin Rooseveltlaan richting Watermaal Bosvoorde, de Terhulpsesteenweg, de Delleurlaan, de Vorstlaan, de Tervurenlaan, de Tervuursesteenweg, het Vier Armenkruispunt (uitrit Ring afgesloten vanaf 08.30 uur), een aantal straten in het park van Tervuren, de Tervurenlaan (terugweg), het Montgomeryplein, de Belliardstraat (2de doortocht), de Wetstraat (ter hoogte van het parlement), de Koloniënstraat, de Loksumstraat richting voetgangerszone en het Beursplein, waar de lopers de aankomstlijn overschrijden.



Ongeveer 150 vrijwilligers van het Rode Kruis zullen ingezet worden langs het parcours.