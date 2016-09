Door: redactie

Het treinverkeer op de verbinding Antwerpen-Brussel is sinds 17.45 uur onderbroken in Sint-Katelijne-Waver door een aanrijding van een persoon door een Thalys. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Er is momenteel geen treinverkeer mogelijk tussen Mechelen en Kontich, wat tot heel wat hinder leidt. De NMBS zet daarom pendelbussen in op het traject tussen die twee stations. Het is nog onduidelijk hoe lang de problemen zullen aanslepen.