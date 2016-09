Belgische militairen overbelast en onderbetaald

Bewerkt door: Redactie

De Belgische militairen zijn overbelast en onderbetaald. Zo valt de conclusie te omschrijven na een meting van ACV Defensie van de werklast bij 29 militairen uit zes verschillende eenheden. De christelijke vakbond hekelt de jarenlange besparingen bij Defensie, waardoor de werkdruk is opgedreven tot "een onmenselijke hoogte". "Door een ernstig tekort aan middelen en personeel moet de individuele militair meer en meer presteren, zonder begrenzing van aantal uren en zonder verloning voor de effectief uitgevoerde prestaties", luidt het.

De bestaande verlonings- en compensatiesystemen zijn totaal niet meer van deze tijd, aldus ACV Defensie. Grootste pijnpunt is de forfaitaire verloning in tijd en geld, waarbij de compensaties absoluut niet toereikend zijn. "Dat maakt van militairen goedkope arbeidskrachten die daarenboven ook nog eens verplicht worden om zonder protest de opgelegde taken uit te voeren", aldus de vakbond die pleit voor een "eerlijke" verloning op basis van uitgevoerde prestaties.



"Hierbij moet elk uur in rekening worden gebracht en vergoed worden hetzij in tijd, hetzij financieel. Die financiële vergoeding moet tevens een verhogingsfactor bezitten voor overuren, avonduren en nachturen en uren gepresteerd op een zaterdag, zon- of feestdag", stelt ACV Defensie.



De vakbond berekende de werklast over een heel jaar, van 1 januari tot 31 december 2015, van 29 militairen uit zes verschillende eenheden, op basis van concrete prestatiebladen. In totaal stonden zij 80.892 uren onder controle en bevel van Defensie. Wie dat aantal deelt door de jaarnorm van 1.618 uren per persoon op basis van een 38 urenweek, komt aan 50 voltijdse equivalenten. Eigenlijk was er dus een tekort van 21 militairen.