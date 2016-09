Moord in SM-club: Platevoet schuldig aan doodslag, niet aan moord

Door: redactie

30/09/16 - 17u17 Bron: Belga

Links: beschuldigde Christian Platevoet. Rechts: Sansanee Riyaphan alias 'meesteres Nina'. © Vertommen.

Huldenberg Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven werd Christian Platevoet vrijdagnamiddag niet schuldig bevonden aan moord. De jury vond geen bewijs voor de voorbedachtheid. Platevoet werd wel schuldig bevonden aan doodslag.

De beraadslaging over de schuldvraag duurde liefst vijf uur en dertig minuten. De jury antwoordde "ja" op de hoofdvraag en verklaarde Christian Platevoet (56) daarmee schuldig aan het opzettelijk doden van Benoît Dupont (52) op 15 juli 2013 in een SM-club in Huldenberg. De Fransman uit Overijse bracht zijn liefdesrivaal, een boekhouder uit Roosdaal, om het leven met twee schoten uit een jachtgeweer.



"Het eerste schot werd afgevuurd vanop een meter en trof Dupont in de rug. De hagel doorboorde zijn linkerlong. Het tweede schot volgde zeer snel en raakte het slachtoffer van dichtbij in het hoofd. Die kogel ging dwars door de schedel. Het eerste schot was op zich dodelijk maar Dupont verkeerde nog in leven", zei assisenvoorzitter Peter Hartoch.



In zijn verklaringen over de schietpartij bracht Platevoet geen fundamentele wijzingen aan, noch tijdens het onderzoek noch tijdens de zitting. "Platevoet schoot met het geweer dat hij kort voordien in Frankrijk had gekocht. Geen enkel element toont aan dat een van de twee schoten door Sansanee Riyaphan of iemand anders werd afgevuurd. De intentie om te doden blijkt zowel uit de korte afstand als uit de gerichtheid van de schoten."



De twaalf gezworenen antwoordden "neen" op de bijkomende vraag of hij de doodslag met voorbedachten rade heeft gepleegd. "De jury acht het niet bewezen dat Platevoet doodde volgens een vooraf beraamd plan", citeerde Hartoch uit de motivering van het arrest. "Bij de aankoop van het wapen, het installeren van het spionageprogramma, het verhullen van zijn aanwezigheid in de woning en het laden van het wapen had Platevoet geen andere intentie dan gewapende bedreiging. Hij besefte heel goed dat samenwonen met Riyaphan anders voor lange tijd onmogelijk zou worden. Zijn doel was het beëindigen van de relatie tussen Dupont en Riyaphan."



Na een schorsing van een kwartier werd de zitting hernomen met de debatten over de strafmaat.